"Оттава" разгромила "Баффало", Зуб забросил шайбу

Защитник набрал 24 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" разгромила "Баффало" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кибэнк-центр" в Баффало.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб помог своей команде добиться победы. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота хозяев в начале первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Артем Зуб провел 58 матчей и набрал 24 (4+20) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова помогла "Тампе" одержать победу над "Бостоном".

Видео: YouTube / SPORSNET