Шайба Кучерова помогла "Тампе" одержать победу над "Бостоном"

"Тампа" обыграла "Бостон" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в пустые ворота гостей в конце третьего периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 71 матч и набрал 124 (42+82) очка.
Ранее мы сообщали, что шайба Орлова не помогла "Каролине" уйти от поражения в матче с "Питтсбургу".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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