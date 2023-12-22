Шайба Кучерова помогла "Тампе" одержать победу над "Бостоном"

На счету форварда 124 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Бостон" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в пустые ворота гостей в конце третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 71 матч и набрал 124 (42+82) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Орлова не помогла "Каролине" уйти от поражения в матче с "Питтсбургу".

Видео: YouTube / SPORTSNET