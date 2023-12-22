Шайба Орлова не помогла "Каролине" уйти от поражения в матче с "Питтсбургу"

"Каролина" уступила "Питтсбургу" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.
Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов стал автором единственной шайбы в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Питтсбурга" в середине второго периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 73 матча и набрал 26 (6+20) очков.
Ранее мы сообщали, что три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все