Шайба Орлова не помогла "Каролине" уйти от поражения в матче с "Питтсбургу"

Защитник набрал 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" уступила "Питтсбургу" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов стал автором единственной шайбы в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Питтсбурга" в середине второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 73 матча и набрал 26 (6+20) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET