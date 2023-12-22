Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию"

Форвард набрал 102 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Филадельфию" в овертайме со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился тремя голевыми передачами. Он помог забить Адаму Фоксу победную шайбу в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 72 матча и набрал 102 (43+59) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Сент-Луис".

Видео: YouTube / SPORTSNET