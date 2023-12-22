Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Сент-Луис"

На счету форварда 18 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" одержал победу над "Сент-Луисом" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 36 матчей и набрал 18 (11+7) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Тарасенко помогла "Флориде" обыграть "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET