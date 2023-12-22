  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:57
74
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Тарасенко помогла "Флориде" обыграть "Филадельфию"

0 0

На счету хоккеиста 45 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Флорида" одержала победу над "Филадельфией" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Флориды" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором второй заброшенной шайбы в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 65 матчей и набрал 45 (20+25) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Минтюкова не помогла "Анахайму" уйти от поражения в матче с "Тампой".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владимир тарасенко, национальная хоккейная лига, хк филадельфия флайерз, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии