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Шайба Минтюкова не помогла "Анахайму" уйти от поражения в матче с "Тампой"

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Защитник набрал 28 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Анахайм" уступил "Тампе" в овертайме со счетом 2:3 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Защитник "Анахайма" Павел Минтюков забросил вторую шайбу в ворота гостей. Благодаря его броску хозяева смогли сравнять счет, однако в итоге проиграли встречу.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Минтюков провел 60 матчей и набрал 28 (4+24) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Виннипегом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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