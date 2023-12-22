Шайба Минтюкова не помогла "Анахайму" уйти от поражения в матче с "Тампой"

Защитник набрал 28 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Анахайм" уступил "Тампе" в овертайме со счетом 2:3 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Защитник "Анахайма" Павел Минтюков забросил вторую шайбу в ворота гостей. Благодаря его броску хозяева смогли сравнять счет, однако в итоге проиграли встречу.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Минтюков провел 60 матчей и набрал 28 (4+24) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET