Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Виннипегом"

"Вашингтон" одержал победу над "Виннипегом" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил дубль в ворота гостей в третьем периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 67 матчей и набрал 58 (26+32) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Коламбус".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все