Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Виннипегом"

На счету форварда 58 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Виннипегом" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил дубль в ворота гостей в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 67 матчей и набрал 58 (26+32) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET