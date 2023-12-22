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Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Виннипегом"

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На счету форварда 58 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Виннипегом" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил дубль в ворота гостей в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 67 матчей и набрал 58 (26+32) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк виннипег джетс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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