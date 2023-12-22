Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Коламбус"

Форварда признали третьей звездой матча.

"Вегас" обыграл "Коламбус" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 35 матчей и набрал 17 (10+7) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Гаврикова принесла "Лос-Анджелесу" победу над "Тампой".

Видео: YouTube / SPORTSNET