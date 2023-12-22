Шайба Гаврикова принесла "Лос-Анджелесу" победу над "Тампой"

Защитник был признан первой звездой матча.

"Лос-Анджелес" обыграл "Тампу" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе.

Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков был признан первой звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу в ворота гостей в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 65 матчей и набрал 20 (6+14) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" одержать победу над "Миннесотой".

Видео: YouTube / SPORTSNET