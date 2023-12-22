Три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" одержать победу над "Миннесотой"

На счету россиянина 56 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одолел "Миннесоту" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился тремя голевыми передачами, с которых его одноклубник Джордан Кайру оформил хет-трик.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 69 матчей и набрал 56 (24+32) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET