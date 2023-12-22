Дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Флориду"

Форвард забросил победный буллит.

"Рейнджерс" обыграли "Флориду" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей и помог своей команде уйти от поражения в основное время. Также на его счету победный буллит.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 71 матч и набрал 99 (43+56) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET