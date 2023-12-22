Четыре передачи Кучерова помогли "Тампе" переиграть "Сан-Хосе"

Игра закончилась со счетом 4:1.

Команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" нанесла поражение "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра была организована на территории стадиона в городе Снан-Хосе. Она завершилась с результатом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе клуба победителей дубль оформил на 41 и 55 минуте Брейден Пойнт. Голами запомнились на 5 и 47 минутах спортсмены Николас Поли Энтони Дюклер. На чету российского форварда Никиты Кучерова записано четыре результативные передачи. Его соотечественник, голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 22 по воротам. Со стороны хозяев единственную шайбу на 8 минуте забросил Вильям Эклунд.

По итогам данного матча нападающий Никита Кучеров был признан первой звездой. Россиянин с 122 очками (за 41 гол и 81 голевую передачу) по итогам 68 проведенных встреч в настоящее время лидирует в бомбардирской гонке НХЛ. У его ближайшего преследователя - Натана Маккиннона из "Колорадо" - 117 результативных баллов. Дополнительно Кучеров стал седьмым игроком в истории НХЛ, который набрал 80 и более передач в трех сезонах турнира. В игре против "Сан-Хосе" Кучеров продлил собственную результативную серию до 12 матчей. Емц удалось обновить клубный рекорд по показателю. Предыдущее достижение также принадлежало ему.

В настоящее время "Тампа" с 82 очками после 69 матчей занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе. "Сан-Хосе" находится на завершающем, восьмом месте в рейтинге Тихоокеанского дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET