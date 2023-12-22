Дубль Задорова помог "Ванкуверу" обыграть "Монреаль" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:1.

Представители "Ванкувер Кэнакс" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча состоялась на территории канадского города и завершилась с результатом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев спортивной площадки. В составе клуба победителей дубль оформил российский защитник Никита Задоров на 16 и 20 минутах противостояния оппонентам. Дважды форварду ассистировал наш соотечественник Илья Михеев. Также голами в воротах соперников на 39 и 52 минутах зрителям запомнились Конор Гарланд и Нильс Аман. Последнему голевую передачу отдал российский форвард Василий Подколзин. Со стороны гостей единственную шайбу на 40 минуте забросил Юрай Слафковский.

Известно, что Никита Задоров был признан первой звездой матча, а Михеев - второй. По и итогам поединка "Ванкувер" с 96 очками лидирует в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. "Монреаль с 62 очками располагается на седьмом месте в таблице Атлантического дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET