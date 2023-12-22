Хет-трик Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Бостоном"

Игра закончилась со счетом 5:2.

Представители"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась победой гостей спортивной площадки с результатом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). В составе команды победителей хет-трик оформил российский нападающий Артемий Панарин на 28, 40 и 60 минутах игры. Также голами в воротах соперников запомнились на 44 и 58 минутах матча Адам Фокс и Мика Зибанежад. От "Бостона" отличились на 9 и 44 минутах Джейк Дебраск и Джастин Бразо.

По итогам игры Артемий Панарин был признан первой звездой встречи. Хет-трик в игре с "Бостоном" стал для него третьим в текущем сезоне турнира, а также седьмым в профессиональной карьере в чемпионатах НХЛ. Также россиянин впервые достиг и преодолел отметку в 40 голов за один регулярный сезон. По завершению 70 матчей розыгрыша НХЛ, сейчас в активе форварда записано 97 очков (за 41 гол и 56 передач). Такой показатель является для спортсмена новым рекордом результативности. Прежний лучший показатель Панарина был установлен в сезоне-2021-2022, когда по итогам 75 игр он набрал 96 баллов.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET