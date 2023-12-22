Дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Торонто"

Игра закончилась со счетом 7:3.

Представители "Вашингтон Кэпиталз" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступая на ледовой арене против "Торонто Мейпл Лифс".. Игра проводилась на территории американской столицы и завершилась с результатом 7:3 (1:0, 3:2, 3:1) в пользу гостей площадки. В составе канадского клуба дубль оформил лучший снайпер сезона-2023-2024 годов на 1 и 33 минутах Остон Мэттьюс. Спортсмен забросил свои 56-ю и 57-ю шайбы в текущем чемпионате. Дополнительно голами в воротах оппонентов отметились на 21, 40, 48, 49 и 57 минутах Вильям Нюландер, Джейк Маккейб, Бобби Макманн, Тайлер Бертуцци и Джон Таварес. От "Вашингтона" отличились оформивший дубль во втором матче подряд российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин (реализовал гол на 30 и 47 минутах), а также Коннор Макмайкл (34).



Александр Овечкин продлил свою голевую серию до трех матчей. Его признали третьей звездой встречи. Благодаря дублю в игре с "Торонто" 38-летний россиянин сократил отставание от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки до 49 голов в рейтинге , лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ. Отметим, что наш соотечественник провел 171-й матч в профессиональной карьере в чемпионатах НХЛ с двумя шайбами за игру и более. Еще один россиянин, защитник "Вашингтона" Александр Алексеев завершил матч с показателем полезности "минус 1". Нападающий из "Кэпиталз" Иван Мирошниченко запомнился зрителям игры одной голевой передачей. Голкипер "Торонто" Илья Самсонов остался в запасном составе.

Таким образом "Вашингтон" прервал свою победную серию, которая составила для команды три матча. В настоящее время "Кэпиталз" занимают четвертое место в списке Столичного дивизиона, а также девятую строчку в рейтинге Восточной конференции. портсмены смогли набрать 75 очков в 68 проведенных играх.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET