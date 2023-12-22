Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:0.

Команда "Миннесота Уайлд" победила "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась победой гостей спортивной площадки с результатом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). Победу клубу принесли шайбы, заброшенные в ворота соперников на 21, 22, 32 и 54 минутах матча. Голы реализовали Райан Хартман. Джон Меррилла, российский нападающий Кирилл Капризов и Джейк Луккини. Голкипер от "Уайлд" Филип Густавссон оформил для себя третий шатаут в текущем сезоне НХЛ.

По итогам игры форвард Кирилл Капризов был признан третьей звездой матча. Его сокомандник и соотечественник 21-летний Марат Хуснутдинов, проводивший третью игру за новый клуб, совершил голевую передачу. Таким образом спортсмен набрал первое очко в НХЛ. Защитник из "Дакс" Павел Минтюков результативными действиями не запомнился зрителям.

Две передачи Ничушкина принесли "Колорадо" победу над "Сент-Луисом".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET