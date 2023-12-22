Две передачи Ничушкина принесли "Колорадо" победу над "Сент-Луисом"

"Колорадо" обыграл "Сент-Луис" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.
Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин отметился двумя голевыми передачам на Микко Рантанена, который принес победу своей команде.
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 45 матчей и набрал 49 (25+24) очков.
Ранее мы сообщали, что дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Калгари".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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