Две передачи Ничушкина принесли "Колорадо" победу над "Сент-Луисом"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Колорадо" обыграл "Сент-Луис" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин отметился двумя голевыми передачам на Микко Рантанена, который принес победу своей команде.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 45 матчей и набрал 49 (25+24) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET