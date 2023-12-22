Дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Калгари"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Вашингтон" одержал победу над "Калгари" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота хозяев во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 64 матча и набрал 52 (21+31) очка.

Ранее мы сообщали, что Кросби сравнялся с Гретцки по голам за один клуб в истории НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET