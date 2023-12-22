Кросби сравнялся с Гретцки по голам за один клуб в истории НХЛ

Всего за карьеру в НХЛ форвард забросил 583 шайбы.

Фовард "Питтсбурга" Сидни Кросби установил новый рекорд по голам за клуб. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата "Питтсбург" обыграл "Детройт" со счетом 6:3. Кросби забросил одну из шайб в ворота гостей. Она стала для 36-летнего хоккеиста 583-й за карьеру в НХЛ. Он сравнялся с легендарным форвардом "Эдмонтона" Уэйном Гретцки по голам за один клуб в истории лиги, который занимает седьмое место. Рекорд по этому показателю принадлежит капитану "Вашингтона" Александру Овечкину, забросившему 841 шайбу за столичную команду.

В нынешнем сезоне НХЛ Сидни Кросби провел 67 матчей и набрал 68 (33+35) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET