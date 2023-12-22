Три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Анахайм"

Россиянин стал второй звездой матча.

"Сент-Луис" обыграл "Анахайм" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич был признан второй звездой матча. Россиянин отметился тремя голевыми передачами, с которых забили Джейк Нейборс и дважды Роберт Томас.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 66 матчей и набрал 52 (24+28) очка.

Ранее мы сообщали, что дубль и две передачи Орлова помогли "Каролине" разгромить "Оттаву".

Видео: YouTube / SPORTSNET