Дубль и две передачи Орлова помогли "Каролине" разгромить "Оттаву"

Защитник был признан первой звездой матча.

"Каролина" одержала разгромную победу над "Оттавой" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев, а также помог отличиться Евгению Кузнецову и Джейлену Чатфилду.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 68 матчей и набрал 24 (5+19) очка.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" разгромили "Питтсбург", Панарин набрал пять очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET