  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:54
84
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Рейнджерс" разгромили "Питтсбург", Панарин набрал пять очков

0 0

Россиянин стал первой звездой матча.

"Рейнджерс" одержали разгромную победу над "Питтсбургом" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также отметился тремя голевыми передачами на Адама Фокса, Мику Зибанеджада и К"Андре Миллера.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 67 матчей и набрал 93 (38+55) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу над "Ванкувером".

Видео:  YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии