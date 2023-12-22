"Рейнджерс" разгромили "Питтсбург", Панарин набрал пять очков

Россиянин стал первой звездой матча.

"Рейнджерс" одержали разгромную победу над "Питтсбургом" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также отметился тремя голевыми передачами на Адама Фокса, Мику Зибанеджада и К"Андре Миллера.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 67 матчей и набрал 93 (38+55) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET