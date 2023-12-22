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Шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу над "Ванкувером"

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Форвард был признан третьей звездой матча.

"Вашингтон" обыграл "Ванкувер" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан третьей звездой матча. Россиянин стал автором второй шайбы в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 63 матча и набрал 50 (19+31) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Флориду".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк вашингтон кэпиталз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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