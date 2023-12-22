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Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Флориду"

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На счету форварда 114 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Флоридой" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Стивену Стэмкосу.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 66 матчей и набрал 114 (40+74) очков.

Ранее мы сообщали, что пять очков Кучерова принесли "Тампе" победу над "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк тампа бэй лайтнинг, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей,

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