Пять очков Кучерова принесли "Тампе" победу над "Рейнджерс"

Игра закончилась со счетом 6:3.

Представители "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч пзавершился победой хозяев ледовой площадки с результатом 6:3 (0:2, 2:0, 4:1). В составе "молний" хет-трик исполнил Брейден Пойнт на 32, 44 и 55 минутах встречи. Дополнительно шайбы в вороты оппонента забили на 39, 53 и 57 минутах спортсмены Энтони Дюклер, Стивен Стэмкос и российский нападающий Никита Кучеров. От противников голами отметились на 14, 17 и 42 минутах российский форвард Артемий Панарин, Брэйден Шнайдер и Джек Рослович.

Также Никита Кучеров также записал на свой счет четыре результативные передачи и был признан второй звездой встречи. Российский нападающий "Тампы" шестой раз в профессиональной карьере в чемпионатах НХЛ набрал пять очков. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28 по воротам. Вратарь из "Рейнджерс" Игорь Шестеркин совершил 22 сейва после 27 бросков оппонентов.

Гол Малкина помог "Питтсбургу" прервать серию поражений.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET