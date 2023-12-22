Гол Малкина помог "Питтсбургу" прервать серию поражений

Игра закончилась со счетом 6:3.

Представители "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась с результатом 6:3 в пользу хозяев спортивной площадки. В составе клуба победителей голы в ворота противников забросили на 11, 25, 32, 43, 45 и 59 минутах Ноэль Аччари, Джефф Картер, российский нападающий Евгений Малкин, Джон Людвиг, Рикард Ракелль и Брайан Раст. Со стороны "Сан-Хосе" отличились на 15, 20 и 39 минутах игры Фабиан Зеттерлунд, Марк-Эдуар Власик и российский форвард Клим Костин. Последний также записал на свой счет одну результативную передачу.

Известно, что нападающий от "Шаркс" Александр Барабанов совершил один бросок в створ ворот и очков не набрал. Команда "Питтсбурга" одержала свою первую победу после серии после четырех поражений. "Пингвинз" находятся на седьмом месте в рейтинговой таблице Столичного дивизиона. Хоккеисты имеют в активе 67 очков по итогам 65 проведенных матчей. "Сан-Хосе" с 39 баллами остаются на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе.

Дебютный гол Кузнецова помог "Каролине" обыграть "Флориду".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET