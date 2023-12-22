Дебютный гол Кузнецова помог "Каролине" обыграть "Флориду"

Игра закончилась со счетом 4:0.

Представитель "Каролины Харрикейнз" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча прошла на территории стадиона в Роли. Она завершилась с результатом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе "ураганов" шайбы в ворота соперников забросили на 20, 23, 29 и 56 минутах Сет Джарвис, Мартин Нечас, а также российские форварды Евгений Кузнецов и Андрей Свечников. Таким образом Кузнецов отметился дебютным голом за клуб и набрал свой первый результативный балл в составе "Каролины". Ранее нападающий был обменян в "Харрикейнз" из "Вашингтон Кэпиталз". Игра против "Флориды" стал для него четвертой в стане "ураганов". По итогам мероприятия наш соотечественник оказался признан первой звездой.

Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов запомнился зрителям голевой передачей. Голкипер от "Харрикейнз" Петр Кочетков остался в запасе. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский совершил 31 сейв после 34 бросков по воротам команды. В настоящее время "Каролина" остается на второй позиции в рейтинге Столичного дивизиона. Она имеет в активе 86 очков после 66 проведенных игр. "Флорида" лидирует в Атлантическом дивизионе с 94 баллами по итогам 67 матчей.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET