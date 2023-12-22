Гол Капризова принес "Миннесоте" победу над "Анахаймом"

Игра закончилась со счетом 2:0.

Представители "Миннесоты Уайлд" обыграли "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на территории ледовой арены в Сент-Поле, завершилась с результатом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев площадки. В составе команды победителей шайбы оппонентам забросили на 15 и 23 минутах Зак Богосян и российский нападающий Кирилл Капризов. Форвард был признан первой звездой игры.Спортсмен продлил личную результативную серию до шести матчей, в которых он смог суммарно набрать 11 очков (за 8 голов и 3 результативные передачи). В общей сложности в 60 проведенных играх сезона 2023-2024 НХЛ Кирилл Капризов набрал 74 балла.

Напомним, что российский форвард Марат Хуснутдинов дебютировал за "Миннесоту". За первые 11 минут игрового времени он отметился одним силовым приемом, а также успешно заблокировал четыре броска. Защитник от "Анахайма" Павел Минтюков совершил один бросок в створ. Таким образом "Миннесота" одержала третью победу подряд. Клуб расположился на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 73 очками в активе по итогам 67 матчей.

Овечкин занял 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET