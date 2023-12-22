Овечкин занял 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Россиянин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.

Российский нападающий и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 14-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против клуба "Эдмонтон Ойлерз" спортсмен запомнился зрителям одной голевой передачей. Благодаря этому результату 38-летний форвард довел общее количество баллов в своей профессиональной карьере в чемпионатах НХЛ до 1 534 (за 840 голов и 694 передачи). Такого итога хоккеист добился за 1 407 проведенные ледовые встречи. По показателю россиянин опередил Марка Рекки, набравшего 1 533 очка в 1652 матчах.

Напомним, что сих пор рекордсменом НХЛ по очкам является Уэйн Гретцки (2 857 очков в 1 487 матчах). Среди действующих игроков ткрнира Александр Овечкин уступает только канадскому форварду "Питтсбурга" Сидни Кросби. Тот расположился на 12-еой позиции списка с 1 566 очками за 1 254 матчей.

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Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом