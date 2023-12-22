Гол Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Ванкувером"

На счету россиянина 47 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал победу над "Ванкувером" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором решающей шайбы в ворота хозяев. Гости проигрывали по ходу встречи со счетом 0:3 и смогли отыграться до конца третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 43 матча и набрал 47 (25+22) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET