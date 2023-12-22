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Шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Лос-Анджелес»

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Форвард набрал 17-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в конце первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Алексей Торопченко провел 66 матчей и набрал 17 (13+4) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Сиэтл".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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