Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Сиэтл"

"Вегас" обыграл "Сиэтл" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Климат Пледж-Арене" в Сиэтле.
Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором второй шайбы в ворота хозяев во втором периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 31 матч и набрал 16 (9+7) очков.
Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" разгромить "Калгари".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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