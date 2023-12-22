Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Сиэтл"

На счету хоккеиста 16 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Сиэтл" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Климат Пледж-Арене" в Сиэтле.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором второй шайбы в ворота хозяев во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 31 матч и набрал 16 (9+7) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" разгромить "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET