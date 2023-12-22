Гол и две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" разгромить "Калгари"

Россиянин был признан третьей звездой встречи.

"Колорадо" разгромил "Калгари" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой встречи. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Микко Рантанену и Натану Маккиннону.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 42 матча и набрал 46 (24+22) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET