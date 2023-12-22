Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Аризону"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Миннесота" одержала победу над "Аризоной" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, а также помог отличиться Райану Хартману.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 59 матчей и набрал 73 (33+40) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET