Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Аризону"

"Миннесота" одержала победу над "Аризоной" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, а также помог отличиться Райану Хартману.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 59 матчей и набрал 73 (33+40) очка.
Ранее мы сообщали, что шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Бостон".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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