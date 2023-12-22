Шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Бостон"

На счету форварда 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одержал победу над "Бостоном" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в пустые ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Алексей Торопченко провел 65 матчей и набрал 16 (12+4) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET