Шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Бостон"

"Сент-Луис" одержал победу над "Бостоном" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.
Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в пустые ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Алексей Торопченко провел 65 матчей и набрал 16 (12+4) очков.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Нэшвиллом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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