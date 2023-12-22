Гол и передача Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Нэшвиллом"

На счету форварда 70 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Нэшвилл" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Мэтта Болди, который стал автором победного гола в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 58 матчей и набрал 70 (31+39) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET