  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:02
132
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Три очка Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Калгари"

0 0

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Каролина" одержала разгромную победу над "Калгари" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Себастьяну Ахо и Теуво Терявяйнену.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 43 матча и набрал 43 (16+27) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина в овертайме принесла "Колорадо" победу над "Миннесотой".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк калгари флеймз, хк каролина харрикейнз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии