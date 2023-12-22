Три очка Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Калгари"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Каролина" одержала разгромную победу над "Калгари" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Себастьяну Ахо и Теуво Терявяйнену.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 43 матча и набрал 43 (16+27) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина в овертайме принесла "Колорадо" победу над "Миннесотой".

Видео: YouTube / SPORTSNET