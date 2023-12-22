Шайба Ничушкина в овертайме принесла "Колорадо" победу над "Миннесотой"

Игра закончилась со счетом 2:1.

Представители "Колорадо" обыграли "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча закончилась победой хозяев арены в овертайме с результатом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Со стороны команды победителей шайбы в ворота соперникам забросили на 1 и 63 минутах матча спортсмен Арттури Лехконен и нападающий Валерий Ничушкин. Для россиянина это был первый матч после его участия в программе помощи игрокам НХЛ. Гол гостей записан на счет Брока Фабера. Он забросил шайбу оппонентам на 31 минуте с результативной подачи со стороны своего коллеги, россиянина Кирилла Капризова. Голкипер из "Колорадо" Александр Георгиев отразил 29 бросков из 30.



Таким образом "Колорадо" одержал третью победу подряд. Клуб с 85 очками расположился на третьем месте в рейтинговой таблице Западной конференции. В этом же списке "Миннесота" с 67 очками занимает 12 позицию.

"Торонто" обыграл "Баффало", Самсонов отразил 24 броска.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET