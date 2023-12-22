"Торонто" обыграл "Баффало", Самсонов отразил 24 броска

Для вратаря эта победа стала 18-й в нынешнем сезоне НХЛ.

"Торонто" одержал победу над "Баффало" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Вратарь "Торонто" Илья Самсонов принял участие в победе своей команды. Россиянин отразил 24 броска по своим воротам. В овертайме победную шайбу в ворота гостей забросил Остон Мэттьюс.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Самсонов провел 29 матчей, в которых одержал 18 побед и пропустил 86 голов. Два матча вратарь отыграл на ноль.

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Видео: YouTube / SPORTSNET