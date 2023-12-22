Передача Романова помогла "Айлендерс" обыграть "Сент-Луис"

На счету защитника 15 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Айлендерс" обыграли "Сент-Луис" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Защитник "Айлендерс" Александр Романов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Мэтью Барзала, который забросил четвертую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Романов провел 60 матчей и набрал 15 (6+9) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET