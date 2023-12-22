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Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус"

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Форвард был признан второй звездой матча.

"Питтсбург" обыграл "Коламбус" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбург" Евгений Малкин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Райлли Смита.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 60 матчей и набрал 48 (18+30) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Кузьменко не помог "Калгари" уйти от поражения в игре с "Сиэтлом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений малкин, национальная хоккейная лига, хк калгари флеймз, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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