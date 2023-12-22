Дубль Кузьменко не помог "Калгари" уйти от поражения в игре с "Сиэтлом"

Россиянина признали второй звездой матча.

"Калгари" уступил "Сиэтлу" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Нападающий "Калгари" Андрей Кузьменко был признан второй звездой матча. Форвард забросил две шайбы в ворота гостей, однако это не помогло команде уйти от поражения.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 53 матча и набрал 27 (13+14) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Флоридой".

Видео: YouTube / SPORTSNET