Дубль Кузьменко не помог "Калгари" уйти от поражения в игре с "Сиэтлом"

"Калгари" уступил "Сиэтлу" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.
Нападающий "Калгари" Андрей Кузьменко был признан второй звездой матча. Форвард забросил две шайбы в ворота гостей, однако это не помогло команде уйти от поражения.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 53 матча и набрал 27 (13+14) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Флоридой".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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