Передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Флоридой"

Игра завершилась со счетом 4:2.

Представители "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов на 31 и 33, 37 и 50 минутах забросили спортсмены Сэм Райнхарт (реализовал дубль) Райан Ломберг и Антон Лунделль. От хозяев площадки голами на 17 и 39 минутах отличились Уилл Кайлли и Крис Крайдер.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин запомнился зрителям одной голевой передачей. Хоккеист довел общее число собственных ассистов за текущий сезон НХЛ до 50. Форвард в третий регулярный сезон подряд достиг этой отметки. Он стал третьим спортсменом в истории клуба, кому удалось добиться этого результата. Ранее по 50 ассистов в трех сезонах подряд в составе "Рейнджерс" оформили Уэйн Гретцки и Марк Мессье. В общей сложности в период за 2023 и 2024 года в турнире Артемий Панарин набрал 85 очков (за 35 голов и 50 результативных передач) в 62 проведенных играх. Его соотечественник, голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 28 по воротам клуба. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Его признали третьей звездой дня.

Таким образом по итогам игры "Рейнджерс" потерпели второе поражение подряд. Команда Питера Лавиолетта сейчас возглавляет Столичный дивизион с 84 очками. "Флорида" добыла себе пятую победу подряд. С 88 очками "Пантерз" расположились на лидирующем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET