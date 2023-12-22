"Сент-Луис" обыграл "Филадельфию", Бучневич забросил победный буллит

Форвард был признан второй звездой матча.

"Сент-Луис" обыграл "Филадельфию" в серии буллитов со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич был признан второй звездой матча. Россиянин стал автором победного буллита в ворота хозяев. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 59 матчей и набрал 48 (24+24) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET