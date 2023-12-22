Шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в игре с "Эдмонтоном"

"Питтсбург" потерпел разгромное поражение от "Эдмонтона "со счетом 1:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Роджерс Плейс" в Эдмонтоне.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал автором единственной шайбы в ворота хозяев. Россиянин отметился голом в третьем периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 59 матчей и набрал 46 (17+29) очков.
Ранее мы сообщали, что хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сан-Хосе".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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