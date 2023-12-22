Шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в игре с "Эдмонтоном"

На счету хоккеиста 46 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" потерпел разгромное поражение от "Эдмонтона "со счетом 1:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Роджерс Плейс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал автором единственной шайбы в ворота хозяев. Россиянин отметился голом в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 59 матчей и набрал 46 (17+29) очков.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET