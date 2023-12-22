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Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сан-Хосе"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Миннесота" обыграла "Сан-Хосе" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальная хоккейная лига (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил три шайбы в ворота гостей. Этот хет-трик стал для него третьим в регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 55 матчей и набрал 66 (29+37) очков.

Ранее мы сообщали, что "Айлендерс" обыграли "Бостон", Сорокина признали третьей звездой матча.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл капризов, национальная хоккейная лига, хк миннесота уайлд, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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