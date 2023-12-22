"Айлендерс" обыграли "Бостон", Сорокина признали третьей звездой матча

Россиянин отразил 22 броска по своим воротам.

"Айлендерс" одержали победу над "Бостоном" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин был признан третьей звездой матча. Россиянин отразил 22 броска по своим воротам и пропустил одну шайбу. Для него эта победа стала 20-й в регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Сорокин провел 44 матча, в которых пропустил 133 шайбы. Две игры вратарь провел без пропущенных голов.

Ранее мы сообщали, что два очка Панарина не помогли "Рейнджерс" уйти от поражения в игре с "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET