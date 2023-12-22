Два очка Панарина не помогли "Рейнджерс" уйти от поражения в игре с "Торонто"

"Рейнджерс" уступили "Торонто" по буллитам со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Он помог отличиться Винсенту Трочеку, оформившему дубль в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 61 матч и набрал 84 (35+49) очка.
Ранее мы сообщали, что передача Кучерова помогла "Тампе" одержать победу над "Монреалем".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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