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Два очка Панарина не помогли "Рейнджерс" уйти от поражения в игре с "Торонто"

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На счету хоккеиста 84 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" уступили "Торонто" по буллитам со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Он помог отличиться Винсенту Трочеку, оформившему дубль в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 61 матч и набрал 84 (35+49) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова помогла "Тампе" одержать победу над "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк торонто мэйпл лифс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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