Передача Кучерова помогла "Тампе" одержать победу над "Монреалем" со счетом 4:3

На счету форварда 105 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Монреалем" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Брейдена Пойнта, забросившего первую шайбу в ворота гостей. "Тампа" дважды отыгрывалась в счете, а в серии буллитов команда вырвала победу.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 62 матча и набрал 105 (38+67) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту".

Видео: YouTube / SPORTSNET